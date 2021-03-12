Наталья Согомонова стала замглавы администрации Саратова по архитектуре

Наталья Согомонова Фото: Екатерина Семенова

Должность заместителя главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре займет Наталья Согомонова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, она начнет работу в понедельник, 15 марта.

Ранее эту должность занимал Антон Корнеев. Его уход был связан с постоянными претензиями к мэрии по сомнительным процедурам и фактам выдачи участков земли под застройку.

Наталья Согомонова до своего назначения трудилась в органах МСУ, исполнительной власти, а также занималась правоохранительной деятельностью в другом регионе.

После переезда в Саратов устроилась на должность начальника управления надзора министерства строительства и ЖКХ региона.

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