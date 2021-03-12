Мать четырех детей из Саратова промышляла карманными кражами в Сызрани

В Сызрани задержали 27-летнюю жительницу Саратовской области, которая промышляла карманными кражами.

- В одно производство объединены шесть уголовных дел. Общий ущерб от действий женщины составил около 137 тыс. рублей, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейским, 27-летняя уроженка Саратовской области ранее уже привлекалась за воровство. В сентябре она вышла из колонии, где 2,5 года отбывала срок, и приехала к сожителю в Сызрань. Но на путь исправления мать четырех детей не встала, а стала красть кошельки у людей в общественном транспорте по утрам.

Также в портмоне были банковские карты и записки с PIN-кодом. Она либо расплачивалась бесконтактным способом, либо снимала деньги в банкомате. Также злоумышленница пользовалась бонусными картами сетевых магазинов Женщину удалось найти благодаря записям с камер наблюдения и ориентировкам. Кроме того, ее сожитель сдал в «комиссионку» одно из украденных в автобусе колец. Ему она сказала, что нашла ювелирное изделие.

Уголовное дело направлено в суд.

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