В Саратовской области почти до конца марта продлили режим самоизоляции

В Саратовской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Согласно постановлению регионального правительства, режим продлили до 29 марта 2021 года для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Также возобновляется бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, гостиницах, домах отдыха и курортах при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

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