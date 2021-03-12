В Саратовской области почти до конца марта продлили режим самоизоляции

В Саратовской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Согласно постановлению регионального правительства, режим продлили до 29 марта 2021 года для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.
Также возобновляется бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, гостиницах, домах отдыха и курортах при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.
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