Сергей Вербин: Мы следим за попытками появления новых УК в зоне деятельности АНО «Сфера»

Сергей Вербин

Начальник ГЖИ по Саратовской области Сергей Вербин прокомментировал попытки создания нового аналога АНО «Сфера» в виде ООО «АТСЖ». По его словам, действовать ГЖИ может только по факту появления официальных документов.

- Агитировать жильцов за переход дома в ту или иную УК не запрещено законом. Мы знаем, что сейчас такие попытки есть по домам, которые входят в АНО «Сфера». За этим следим, также за процессом наблюдают прокуратура и полиция. Но пока нечего официально что-то высказать по этому поводу — никаких документов к нам еще не поступало, — сказал Вербин.

Напомним, «Сфера» продолжает управление большим массивом многоэтажек, но с ноября лишилась права собирать платежи с населения за коммунальные услуги, люди переведены на прямые расчеты с поставщиками.

«Сфера» в свое время стала преемником АТСЖ Ленинского района, которая управляла десятками домов в областном центре с более чем 35 тыс. квартир.

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