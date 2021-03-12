Бывшего инспектора ГИБДД Саратова отправили в колонию

В Саратове вынесен приговор бывшему инспектору ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в получении взятки.

Установлено, что к нему обратился ранее лишенный водительских прав житель Саратова. Ему запретили управлять автомобилем до 2022 года из-за совершенного ДТП. Гражданин через посредника попросил содействия у сотрудника ГИБДД и тот согласился.

19 октября 2020 года он получил 20 тыс. рублей за то, чтобы внести в федеральную базу данных ложные сведения. Однако преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД и оперативниками УФСБ.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Его отправили в колонию общего режима на два года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.