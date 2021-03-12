Саратовцам покажут «Боевой огонек»

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В Саратове стартует просветительский проект «Боевой огонек».

Как рассказали «КП-Саратов» в музее боевой и трудовой славы, проект организован совместно с Волонтерами Победы и саратовским театральным институтом.

«Боевой огонек» расскажет о героях Великой Отечественной войны. Запланирован цикл историй, которые помогут зрителям проникнуться атмосферой того непростого времени, прочувствовать трагичность человеческих судеб, узнать о боевом пути.

Первый сюжет «Мальчики с бантиками» посвящен юнгам Соловецкой школы Михаилу Филимонову и Виктору Солодову.

Ознакомится с их историей можно уже сейчас на страницах музей в соцсетях:

«ВКонтакте»: https://vk.com/sokolova_gora

«Инстаграм»: https://www.instagram.com/mus.sgmbts/

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