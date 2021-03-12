Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко оштрафован на 20 тысяч рублей

Николай Бондаренко пытался обжаловать решение суда. Фото пресс-службы Саратовского областного суда

В Саратове вынесено решение суда по делу Николая Бондаренко, депутата областной думы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, ранее его признали виновным в нарушении правил проведения митингов. Депутат обжаловал решение о штрафе в 20 тыс. рублей, ссылаясь на то, что присутствовал на мероприятии не как участник, а как парламентарий.

В суде с этим не согласились.

- Его активное участие в несанкционированном мероприятии выразилось также в том, что он возглавил часть митингующих, следующую в Мирный переулок к отделению полиции №6, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом, Саратовский областной суд оставил решение Фрунзенского суда без изменений.

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