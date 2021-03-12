Ермакова: Вячеслав Володин всегда был и остается ярким примером для всех нас

Директор Музыкально-эстетического лицея им. А. Г. Шнитке, депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Юлия Ермакова поддержала инициативу Вячеслава Володина о дополнительном финансировании учебных заведений Саратова, Балакова, Вольска, Аткарска и Энгельса.

- Вячеслав Володин всегда был и остается ярким примером для все нас. На этот раз он поддержал финансирование Энгельсских образовательных организаций.

На встрече с директорами школ и детских садов в регионе спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением дополнительно увеличить финансирование расходов образовательных учреждений, заложить финансирование на решение существующих проблем — из расчета 2 тыс. рублей на ребенка в год. Вячеслав Володин пообещал и нашел половину этой суммы. Сейчас 1 тыс. рублей от муниципального бюджета и 1 тыс. рублей из спонсорских средств, это из расчета 45 тыс. обучающихся и воспитанников, суммарно 90 млн рублей. Поэтому финансирование на содержание учреждений образования должно быть заложено на следующий финансовый год в бюджет, — отметила Ермакова.

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