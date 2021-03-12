Сергей Вербин Фото: Александр Уриевский

В пресс-центре «КП-Саратов» генеральный директор регионального Фонда капремонта Саратовской области Вера Прохорова и начальник региональной Госжилинспекции Сергей Вербин ответили на вопросы журналистов и жителей области по поводу завышенных сумм в платежках.

Вербин разъяснил общий алгоритм действий в случае, если платежи за коммунальные ресурсы вдруг значительно выше, чем до этого, и нет понимания, почему так произошло.

- Надо обращаться к поставщикам за разъяснением, там обязаны пояснить. Если нет ответа или ответ не удовлетворил, то надо обращаться в надзорные органы, например в ГЖИ. Обращаться надо с копиями платежек. Кроме вас, их никто не хранит, нет такой обязанности.

Процедура проверки нами запускается и если нарушение есть, то поставщику ресурса выдается предписание, которое в течение двух месяцев он должны исполнить и представить нам доказательства перерасчёта. Если этого не произошло, то мы составляем административный протокол. И далее дело может уйти в суд, если поставщик действовать по нашим предписаниям не согласен. ГЖИ, кстати, выигрывает 90% таких исков, — рассказал Вербин.

Он отметил, что с декабря весь январь и февраль идут жалобы на большие суммы в платежках от тех жителей, чьи многоквартирные дома перешли на прямые расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов. В подавляющем большинстве это дома, которые управляются АНО «Сфера».

- Проверки проводим, перерасчеты делаются. Но проверки занимают от месяца до двух, не за пять дней. А люди хотят видеть результат сразу, — выразил понимание проблемы Вербин.

Он напомнил, что в случае, если нарушение подтверждено, то пострадавший плательщик имеет право получить компенсацию от поставщика в размере 50% от неправильно начисленной суммы.

- Это либо добровольно оплачивается поставщиком по заявлению жителя, либо через суд. Часто к нам обращаются с такими просьбами, но мы не занимаемся этим, мы проводим проверку, и если есть нарушения то материалы нашей проверки являются основанием наказать нарушителей через суд, — пояснил Вербин.

Он отметил, что в случае любых, а тем более судебных разбирательств с поставщиками, учитывается исполнение обеими сторонами своих обязательств. Это значит, что повышенные платежки придется оплатить, чтобы потом иметь возможность вернуть деньги через перерасчет. Иначе можно оказаться в списке задолжников и заработать еще и пени сверху.

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