В Саратовской области создадут центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

Коллегия Минобраза
Сегодня, 12 марта, в Саратове прошла коллегия министерства образования области. На ней подвели итоги развития региональной системы образования в 2020 году и обсудили планы на 2021 год.
Замминистра образования Ирина Чинаева отметила, что все «точки роста» отработаны. Это позволило выявить положительную динамику показателей рейтинга уже в 2020 году.
Область включена в группу субъектов, в которых оценка качества школьного образования по модели PISA пройдет в 2021 году.
- В 2020 году Саратовская область по результатам интегрированной оценки качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур находится в «зеленой зоне» как регион со стабильными результатами, занимает 49 место среди регионов страны. Положительные изменения по итогам 2020 года в этом рейтинге есть — повышение с 64 до 42 места, — пояснила Ирина Чинаева.
Однако у 27% школ — низкие результаты качества образования, у 44 школ — признаки необъективности по результатам ВПР.
По словам Чинаевой, чтобы улучшить ситуацию — надо организовать целенаправленную работу со школами с низкими образовательными результатами, способствовать профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров. Для этого есть концепция и дорожная карта до 2024 года.
Также в 2021 году по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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