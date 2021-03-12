В Саратовской области создадут центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

Коллегия Минобраза

Сегодня, 12 марта, в Саратове прошла коллегия министерства образования области. На ней подвели итоги развития региональной системы образования в 2020 году и обсудили планы на 2021 год.

Замминистра образования Ирина Чинаева отметила, что все «точки роста» отработаны. Это позволило выявить положительную динамику показателей рейтинга уже в 2020 году.

Область включена в группу субъектов, в которых оценка качества школьного образования по модели PISA пройдет в 2021 году.

- В 2020 году Саратовская область по результатам интегрированной оценки качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур находится в «зеленой зоне» как регион со стабильными результатами, занимает 49 место среди регионов страны. Положительные изменения по итогам 2020 года в этом рейтинге есть — повышение с 64 до 42 места, — пояснила Ирина Чинаева.

Однако у 27% школ — низкие результаты качества образования, у 44 школ — признаки необъективности по результатам ВПР.

По словам Чинаевой, чтобы улучшить ситуацию — надо организовать целенаправленную работу со школами с низкими образовательными результатами, способствовать профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров. Для этого есть концепция и дорожная карта до 2024 года.

Также в 2021 году по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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