После критики от Панкова был проверен дом на Советской

Глава Саратова Михаил Исаев дал поручение обследовать дом №8 на улице Советская.
Напомним, ранее о проблемах в этом здании рассказал депутат Государственной думы РФ Николай Панков, отметив, что жители жалуются на некачественный и несвоевременный ремонт.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, кровлю дома проверили представители администрации Октябрьского района и ООО УК «Феникс-Плюс». Протечек не найдено.
Кроме того, чиновники поговорили с жильцами через домофон. Те также сообщили, что зимой квартиры не затапливало.
В 2021 году капитальный ремонт дома продолжится.
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