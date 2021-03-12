После критики от Панкова был проверен дом на Советской

Глава Саратова Михаил Исаев дал поручение обследовать дом №8 на улице Советская.

Напомним, ранее о проблемах в этом здании рассказал депутат Государственной думы РФ Николай Панков, отметив, что жители жалуются на некачественный и несвоевременный ремонт.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, кровлю дома проверили представители администрации Октябрьского района и ООО УК «Феникс-Плюс». Протечек не найдено.

Кроме того, чиновники поговорили с жильцами через домофон. Те также сообщили, что зимой квартиры не затапливало.

В 2021 году капитальный ремонт дома продолжится.

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