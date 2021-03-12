Обещанные Володиным деньги на школьников и детсадовцев пришли в Саратовскую область

Деньги на школы и детские сады Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска, Аткарска и Петровска поступили в Саратовскую область.

- Совсем недавно мы с вами обсуждали тему дополнительного финансирования школ, детских садиков для того, чтобы закупались необходимые учебные пособия, игрушки в детские сады, моющие средства, ну а также, чтобы можно было проводить уборку территории, потому что на это средств не выделяется. Одним словом — текущее содержание. И те встречи, которые были проведены, заканчивались одним: нам надо найти средства в объеме 2 тыс. рублей на ребенка. И этих средств, по мнению родительских комитетов, директоров школ и заведующих садиков, должно хватить для того, чтобы эти проблемы были решены. Но и самое главное, у нас в этом случае прекращаются поборы, — отметил Володин.

Видеообращение опубликовано на страницах его сторонников в социальных сетях.

По словам Володина, за счет привлеченных источников с его стороны 50% от суммы пришли в Саратов, остальную половину должен найти мэр Михаил Исаев.

Аналогичная ситуация с Энгельсом, Балаковом, Вольском, Аткарском и Петровском.

- Мы договаривались, что 50% средств они ищут, 50% я помогаю им. Там, где таких средств нет в районах, ищет 50% губернатор. Наша задача — этот вопрос решить. Затем провести встречу с родительскими комитетами и в режиме обратной связи поинтересоваться, прекратились поборы или нет. Встретиться еще с директорами школ и заведующими детских садов, насколько эти средства выделяются в необходимом количестве, как ставится задача, хватает ли этих денежных средств, — отметил Володин.

Он призвал граждан сообщать, если поборы и дальше будут продолжаться.

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