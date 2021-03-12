Житель Балашова заявил, что намерен выкурить 128 тысяч пачек сигарет

В Балашовском районе Саратовской области полиция обнаружила склад с контрафактной продукцией – сигаретами и алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, владелец контрафакта уверял, что приобрел его для собственного употребления.

Однако у полиции это вызвало сомнения — ведь в общей сложности мужчина хранил в гараже более 128 тыс. пачек сигарет и более 500 бутылок алкоголя. Сумма товара превысила 20 млн рублей.

Выяснилось, что спиртное и табак он реализовывал через сеть местных продуктовых магазинов.

Сейчас возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф

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