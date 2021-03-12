Шинчук заявил о создании общественного штаба наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму

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Сегодня, 12 марта, в конференц-зале Общественной палаты Саратовской области прошел брифинг на тему «Открытие штаба общественных наблюдателей».

Председатель ОПы Борис Шинчук обратил внимание, что участие общественных наблюдателей в важных для страны голосованиях — это поручение президента страны.

По словам Бориса Шинчука, к примеру, на голосовании по поправкам в Конституцию летом 2020 года в наблюдении участвовали свыше 20 тыс. человек, большая часть которых была подготовлена при содействии областной Общественной палаты.

- Это дает возможность говорить о легитимности избирательной компании и ее результатов, — добавил Шинчук.

По его словам, представителей всех политических партий и общественных движений уже пригласили стать наблюдателями на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре этого года.

- Для этого необходимо обратиться в наш общественный штаб. Для групп наблюдателей подготовлена программа обучения, которая будет осуществляться весной и летом, — рассказал глава палаты.

Он подчеркнул, что не следует путать общественный штаб с избирательным, его работа не имеет никакого партийного окраса.

В состав штаба вошли мониторинговая, юридическая, информационная группы и пресс-центр. А также мобильные группы, которые развернут в Саратове и крупных городах области: Балакове, Балашове, Ртищеве.