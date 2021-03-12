Депутаты гордумы одобрили присоединение Синеньких и Рыбушки к Саратову

Депутаты гордумы одобрили присоединение МО к Саратову
Депутаты городской думы Саратова сегодня, 12 марта, на 85-м внеочередном заседании рассматривали вопросы о присоединении к Саратову Синеньского и Рыбушанского муниципальных образований.
На заседании отметили, что позавчера прошли публичные слушания по этому вопросу, а сам процесс присоединения инициировался представителями самих МО.
Во время обсуждения также говорилось, что у присоединяемых территорий собираются оставить статус сельских населенных пунктов, что позволит сохранить льготы.
В итоге депутаты одобрили проект объединения МО и Саратова. Теперь инициативу рассмотрят в Саратовской областной думе.
Напомним, ранее к Саратову присоединили поселки Красный Текстильщик и Багаевку.
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