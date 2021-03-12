Технопарк «Полигон» появится в Саратове

В правительстве Саратовской области обсудили создание технопарка. Фото пресс-службы Минпрома региона

Стали известны подробности реализации проекта по строительству технопарка в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, уже известно название будущего технопарка – «Полигон». Он появится на базе предприятий, входящих в корпорацию «Росэлектроника». Сумма инвестиций составит около 600 млн рублей.

На совещании в правительстве области заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров отметил, что работа по созданию парка должна начинаться уже сейчас.

- Государство готово оказывать помощь, в том числе финансовую, но и резиденты должны представить конкретные планы по развитию с конкретными результатами, – заявил он.

По словам зампреда правительства, министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрея Архипова, в технопарке могут получить развитие не только предприятия приборостроительного направления, но энергетические, медицинские, химические.

Резиденты получат льготы при работе в технопарке: по налогам на прибыль, имущество, транспорт и ряд других.

Теперь в министерстве ждут предложений от саратовских предприятий. Они будут учтены при реализации проекта, позволят определить конкретные сроки.

Участие в совещании принял заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Фото пресс-службы Минпрома региона

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