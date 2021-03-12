Возбуждено дело за жестокое обращение с животными после гибели косуль под Саратовом

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после гибели трех косуль.

- Выявлен факт жестокого обращения с животными, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Напомним, животных зарезали и задавили снегоходами 27 февраля в Екатериновском районе.

По материалам проверки следователи Ртищевского отдела СУ СК России возбудили дело за жестокое обращение с животными.

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