Панков: При реализации программы капремонта главное – защитить интересы людей

.

11 марта во время селекторного совещания с местными отделениями «Единой России» в районах области секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков поставил задачу взять на контроль необоснованный рост платежей по капитальному ремонту.

Николай Панков напомнил, что на территории области в ходе ремонта крыш многоквартирных домов пострадало имущество жителей.

- Проблема давно назрела. На встречах жители часто жалуются на плохое качество работ и несвоевременное исполнение. Так было в Саратове на улице Советской, 8. Под осень раскрыли крыши в домах Пугачева, в селе Натальино Балаковского района. Квартиры затопило, пострадали люди. Вместе занимались решением этих проблем, – напомнил Николай Панков.

Он дал поручение фракции «Единой России» в областной думе и секретарям местных отделений партии проанализировать реализацию программы по капитальному ремонту. Николай Панков подчеркнул, что ее некачественное исполнение нельзя перекладывать на плечи жителей.

- Плату за капремонт снова хотят поднять. «Единая Россия» запретила это делать. Для начала нужно разобраться как расходуются средства, собранные с людей. На что они идут? От людей поступают обращения, что начали работать коммерческие фирмы, которые занимаются сбором платежей, – сказал Панков.

Он сравнил такой подход с действиями коллекторов и подчеркнул, что это недопустимо.

-Средства, которые собирают жители на счета фонда целевые и могут расходоваться только на проведение ремонта, – подчеркнул депутат.

Николай Панков поручил депутатам от партии проработать каждое обращение и взять на контроль реализацию программы на территории всей области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.