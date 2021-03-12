Саратовцы смогут увидеть деньги на фото

Выставка денег открылась в Историческом парке

Саратовцы смогут узнать историю появления на Руси монет и бумажных купюр.

Выставка «Время и деньги» открылась в парке «Россия — моя история» и проработает до 5 апреля.

- Когда на Руси появились монеты, как перевозили и хранили деньги, на какой бумаге печатали первые российские купюры, какой полимер используют для изготовления современных банкнот в нашей стране, как пересчитывали огромные суммы раньше и как сейчас – об этом и не только жители и гости Саратова узнают, посетив выставку, – пообещали организаторы — Саратовское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России и исторический парк.

В экспозиции также представлены фотографии древних и редких денежных знаков из собрания музея Банка России.

- Выставка «Время и деньги» раскрывает тему денег с различных сторон. Кто-то видит в них исключительно финансовый инструмент, а для кого-то деньги — это произведение искусства и исторический документ, — считает управляющая Отделением Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Бирюкова.

Екатерина Бирюкова рассказала, что для кого-то деньги - это произведение искусства

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.