В Вольске 78-летнего педофила отправили в колонию на 14 лет

В Вольском районе Саратовской области вынесен приговор 78-летнему педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным в действиях сексуального характера по отношению к шестилетней девочке.

Установлено, что днем 16 августа она пришла навестить пожилого соседа в одном из сел Вольского района. Мужчина совершил в отношении ребенка сексуальные действия, а девочка, когда вернулась домой, рассказала о случившемся старшей сестре, та — родителям, а мать обратилась в полицию.

Суд отправил пенсионера в колонию строгого режима на 14 лет.

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