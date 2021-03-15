Возбуждено уголовное дело о масштабном отключении воды в Саратове

Возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в Саратове Фото: Екатерина Семенова

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту масштабной коммунальной аварии, которая произошла в конце февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, дело возбуждено после проверки прокуратуры.

Напомним, поздно вечером 24 февраля начался ремонт поврежденного водовода в Саратове. Там сломалась задвижка, предположительно, из-за перемерзания оборудования. Во время аварийных работ были разрушены еще 12 задвижек.

Подача холодной воды была прекращена, остановлены насосные станции Заводского, Ленинского, Октябрьского, Кировского и Фрунзенского районов, а также частично Волжского.

Без воды остались 2,7 тыс. домов, 424 тыс. жителей. Работы велись около суток.

Кроме того, из-за отсутствия воды в котельных, они также были остановлены. Следствие считает, что должностные лица не создали аварийный запас воды для бесперебойной работы, также воду не подвозили жителям. Таким образом, 140 домов и 27 объектов соцсферы оставались без отопления.

Следствие считает, что ООО «КВС» не исполнило обязательства по модернизации и замене задвижек, которые предусмотрены инвестиционной программой и концессионным соглашением.

Сейчас следователи допрашивают сотрудников коммунального предприятия, истребована документация, проведен осмотр места происшествия.

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