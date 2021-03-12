Студент СГЮА стал серебряным призером Первенства России по фехтованию

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В Выборге прошли личные соревнования юниорского первенства России по фехтованию на саблях.

В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов из 33 регионов страны. Одним из участников состязаний стал студент Юридического колледжа СГЮА, мастер спорта России, победитель и призер российских и европейских соревнований, саблист Артем Терехов.

По итогам личного первенства Терехов завоевал серебряную медаль, уступив саблисту из Санкт-Петербурга Дмитрию Насонову с минимальным отрывом 12:15.

Благодаря призовому месту Артем Терехов занял третью позицию во всероссийском рейтинге, что позволит ему участвовать в юниорском чемпионате мира в Каире (Египет) в апреле этого года.

Спортсмен является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

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Стоит также отметить, что с 11 по 14 марта студент Института правоохранительной деятельности СГЮА, четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы Константин Лоханов в рамках Кубка мира по фехтованию на саблях, проходящем сейчас в Будапеште (Венгрия), поборется за место в составе сборной команды России на Олимпийские игры 2021 года в Токио (Япония).