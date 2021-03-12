Жительница Ровного отправилась в колонию на 8,5 лет за убийство сожителя

В поселке Ровное Саратовской области 44-летняя женщина убила своего 46-летнего сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, был вынесен приговор, даму приговорили к 8,5 года в колонии общего режима.

Установлено, что вечером 14 декабря прошлого года сожители распивали у себя дома спиртное вместе с соседями. Когда гости ушли, они решили посмотреть телевизор, но женщина помешала – она подошла слишком близко к экрану.

Мужчина принялся браниться и даже пригрозил ранить женщину ножом, которым продемонстрировал для пущей убедительности. Та однако не испугалась, отобрала оружие, а когда сожитель вновь начал ее ругать, сама его зарезала.

После этого женщина ушла из дома, а когда при возвращении обнаружила труп — вызвала скорую помощь.

Свою вину гражданка признала и раскаялась.

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