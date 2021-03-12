Отменены уроки в школах Саратовской области из-за морозов 12 марта

Саратовским школьникам все же придется пойти на уроки Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области из-за морозов вновь отменили занятия в некоторых школах.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, 253 школы в 20 районах переведены на дистанционное обучение.

Из них:

- 52 школы до 4 класса (Аткарский, Ивантеевский, Озинский, Перелюбский, Турковский районы),

- 129 школ до 6 класса (Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Екатериновский, Пугачевский, Калининский, Краснопартизанский, Лысогорский, Самойловский, Татищевский, Романовский, Федоровский, поселок Михайловский),

- 72 школы полностью (Базарно-Карабулакский, Екатериновский, Лысогорский, Пугачевский, Петровский, Перелюбский, Романовский, Хвалынский).

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