Командный состав Энгельсской авиабазы провел вылеты под руководством генерал-майора Пчелы

На Энгельсской авиабазе. Фото сайта Минобороны РФ

В Саратовской области прошли командирские полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95мс. Вылеты состоялись с базы соединения дальней авиации на аэродроме в Энгельсе. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.

- Целью полетов являлась выработка методики подготовки молодого летного состава к выполнению различных элементов подготовки и задач по предназначению, — прокомментировали в ВКС России.

Руководил полетами командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела, всего было задействовано более десяти экипажей.

Как уточнили в Минобороны РФ, командирские полеты традиционно проводятся несколько раз в год.

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