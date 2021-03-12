Магазинная воровка таскала товары из магазинов Саратова перед камерой наблюдения

В Саратове полиция задержала серийную воровку из магазинов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, женщина несколько дней таскала товары из разных магазинов, ее преступления попали на камеры наблюдения.

Первой точкой ее преступления стал один из гипермаркетов. Оттуда женщина украла духи, дезодорант, плойки для волос на сумму 3 тыс. рублей.

Потом женщина заявилась в магазин для творчества и украла лампу для вышивания, сняв ее с витрины. Через некоторое время она снова зашла в этот же магазин, похитив карандаши и фломастеры.

Дважды наведывалась она и в магазин спортивной одежды. Первый раз добычей стали две пары брюк и детский джемпер, а вот во второй раз ее уже ждали полицейские. Участковый задержал воровку.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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