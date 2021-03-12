В Энгельсе сосед вернул старушке долг купюрами «банка приколов»

В Энгельсе Саратовской области мужчина обманул 85-летнюю соседку.

- Она дала ему в долг 10 тыс. рублей. Он вернул ту же сумму, но купюрами «банка приколов». Женщина пошла в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители задержали мужчину. Тот, оказывается, надеялся, что старушка не заметит подмены из-за плохого зрения.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде в рамках расследования дела о мошенничестве. Настоящие деньги не изъяли — он их потратил.

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