Коронавирус выявлен у 171 жителя Саратовской области

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразился 171 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 152 человека.

Всего с начала пандемии были инфицированы 51 698 человек, а победили болезнь 46 521 человек.

Большинство новых зараженных — 111 человек — лица старше 60 лет.

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