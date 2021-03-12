Коронавирус выявлен у 171 жителя Саратовской области

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразился 171 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 152 человека.
Всего с начала пандемии были инфицированы 51 698 человек, а победили болезнь 46 521 человек.
Большинство новых зараженных — 111 человек — лица старше 60 лет.
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