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Общество12 марта 2021 8:38

Панков предложил отремонтировать дворы Балакова

Это можно сделать за счет экономии от конкурсов
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков во время поездки по Саратовской области заметил улучшение качества дорог. Как сообщил он в своем телеграм-канале «Пара слов», эта проблема ранее была обсуждена с главой Балаковского района Александром Соловьевым.

- Значительно улучшилось качество дорог и в городе, и в районе. Это связано с передачей транспортного налога в районы.

Вот и в Балакове после конкурса образовалась экономия 45 млн рублей. Предложил эту экономию использовать на ремонт дорог, проходящих через дворовые территории граждан. Такие дворы в Балаково есть. Мало того, что дорога – это повышенная опасность, это еще и разбитые дворы. Поэтому экономию от конкурсов направить на ремонт дворовых территорий, где есть проездные дороги. Думаю, депутаты фракции «Единая Россия» районного собрания эту идею поддержат сегодня, — пишет Панков.

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