Николай Панков обсудит проблемы Краснопартизанского района с его жителями

Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 12 марта, выехал с рабочим визитом в Краснопартизанский район Саратовской области.

Как сообщил он в своем телеграм-канале «Пара слов», планируются встречи с жителями, обсуждение проблемных вопросов.

- Много планов на текущий год. Это водоснабжение населенных пунктов и сельхозугодий, повышение качества медицинской помощи, помощь школам и детсадам, ремонт почтовых отделений.

Об этом сегодня поговорим и на районном активе в Горном. Он пройдет в Доме культуры, который стал настоящим центром притяжения для людей любого возраста. Здесь и творческие коллективы, и различные кружки. Знаю, что многие увлекаются и декоративно-прикладным творчеством. Предложу им участвовать в моем конкурсе «Народная мастерская», – отметил Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.