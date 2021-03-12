Мститель из Пугачева до смерти забил человека

Обвиняемый во всем признался и был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о смерти 62-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, обвинение предъявлено 40-летнему местному жителю.

По версии следствия, вечером 5 марта он возвращался к себе домой, но уже у подъезда вспомнил, как его жена ругалась на 62-летнего мужчину живущего по соседству. Якобы, он проявил к ней неуважение.

Злоумышленник был пьян, поэтому решил разобраться с обидчиком. Он пришел к нему в квартиру, высказал претензии и избил кулаками по голове и телу.

Пострадавший был госпитализирован, но 6 марта скончался от тупой травмы головы и отека мозга.

Мужчина показал на месте, как избивал человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

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