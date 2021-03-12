Производитель химикатов из Ртищевского района пойдет под суд

Гендиректора фирмы из Ртищева будут судить за дачу взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, его организация занималась производством химикатов, и местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах.

Когда 17 апреля 2020 года старший оперуполномоченный отдела по экономической безопасности Ртищевской полиции прибыл для проверки, гендиректор передал ему 85 тыс. рублей. За эту сумму, по мнению злоумышленника, полицейский согласился бы закрыть глаза на нарушения.

Однако правоохранитель от денег отказался и сообщил о преступлении.

Уголовное дело направлено в суд.

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