Мост Саратов — Энгельс решили не перекрывать ради велопробега

Мост Саратов — Энгельс не будут перекрывать в преддверии Дня Космонавтики.

- В результате детальной проработки плана мероприятий было принято решение не перекрывать движение транспорта по мосту, а организовать велопарад и пробег на территории Энгельсского района, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Напомним, движение собирались закрывать из-за марафона и велопарада.

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