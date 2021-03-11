Мост Саратов — Энгельс решили не перекрывать ради велопробега

Мост Саратов — Энгельс не будут перекрывать в преддверии Дня Космонавтики.
- В результате детальной проработки плана мероприятий было принято решение не перекрывать движение транспорта по мосту, а организовать велопарад и пробег на территории Энгельсского района, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.
Напомним, движение собирались закрывать из-за марафона и велопарада.
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