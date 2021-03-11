Губернатор Радаев присудил премии и стипендии журналистам

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев присудил премии и стипендии в сфере журналистики на первое полугодие 2021 года.

Как следует из распоряжения главы региона, лауреатами премии стали фотограф Николай Титов, а также журналист и автор книги «Юрий Гагарин на земле Саратовской» Юрий Зверев.

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Стипендии губернатора удостоены студенты СГУ Роман Фоменко и Анна Забалуева. Роман работает в учебном телецентре института филологии и журналистики СГУ, Анна — на телеканале «Саратов 24».

Напомним, недавно был объявлен сбор средств саратовскому фотографу Николаю Титову. Он тяжело болен.

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