В Балакове автобус влетел в «Газель», а та — в магазин

Фото из соцсети
В Балакове Саратовской области сегодня, 11 марта, произошла авария на Саратовском шоссе.
- Примерно в 17:00 у дома №52 38-летний водитель ПАЗ, по предварительным данным, врезался в остановившуюся «Газель», а та — в витрину магазина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
В аварии пострадал 50-летний водитель «Газели». Его отвезли в больницу.
Фото из соцсети
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