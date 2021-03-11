В Энгельсе студенты состязались в выпечке осетинских пирогов

Студенты пекли осетинские пироги по секретным рецептам Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области продолжается VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Корреспондент «КП-Саратов» побывал 11 марта в Энгельсском политехникуме, где студенты пекут осетинские пироги.

- Конкурсантам необходимо испечь хлеб на закваске по 600 граммов. Процесс небыстрый, много времени уходит на подготовку продукта, мойку, процеживание, замес теста, формовку хлеба. Все готовят на одинаковом оборудовании, только рецепт остается в секрете, – рассказала Татьяна Швечихина, главный эксперт в компетенции «Хлебопечение».

Все участники готовят на одинаковом оборудовании. Фото министерства образования Саратовской области

В других учебных заведениях идут другие испытания. Например, в Саратовском архитектурно-строительном колледже проходят соревнования по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Изготовление прототипов», «Дизайн интерьера», «Медицинский и социальный уход» и «Печатные технологии в прессе».

в Саратовском архитектурно-строительном колледже проходят соревнования по кирпичной кладке. Фото министерства образования Саратовской области

Чемпионат проходит с 9 по 13 марта. Состязания идут по 39 компетенциям. Свои силы показывают 436 участников.

Напомним, WorldSkills Russia реализуется по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

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