Раньше намеченного срока завершены работы на тепломагистрали по улице Григорьева в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», уже началось подключение домов к отоплению.

Ремонтные бригады предприятия заменили три метра трубопровода диаметром 530 мм. Работы велись в усиленном режиме, часть абонентов была переведена на резервную схему отопления. Был организован постоянный мониторинг температуры воздуха в помещениях.

Энергетики отмечают, что если отопление не появится, то жителям следует обратиться в управляющую организацию.

Напомним, утром 11 марта без отопления остались 24 дома разной этажности.

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