О бананах и радиации: пресс-клуб «Чистая энергия» обсудил безопасность на Балаковской АЭС

Заседание пресс-клуба прошло в неформальной и дружественной атмосфере. Фото предоставлено информационном центром БалАЭС

Заседание пресс-клуба «Чистая энергия» в информационном центре Балаковской АЭС 10 марта прошло очень неформально и даже дружески. Не совещание с сухими выжимками цифр и статистикой, а живой разговор.

- Что волнует людей, которые живут в регионе с атомной станцией? Правильно, безопасность, – задал тон разговора начальник управления информации и общественных связей БалАЭС Дмитрий Шевченко.

Журналисты задали немало вопросов и на каждый получили ответ. Фото предоставлено информационном центром БалАЭС

Даже не абстрактная мысль о какой-то возможной внештатной ситуации, а тревога за свое здоровье, состояние окружающей среды.

- У нас изначально такое воспитание, что радиацию воспринимаем негативно. Но на самом деле без нее невозможны многие биологические процессы, в том числе, в организме человека, – рассказал Дмитрий Шевченко.

Тело человека – само по себе источник естественной радиации. Больше всего радиоактивного калия содержится в мышцах и головном мозге, а радия – в костях и печени. Причем, количество элементов влияет на активность человека и снижается с возрастом.

Есть такое понятие как «банановый эквивалент». Сладкие плоды, как любые другие фрукты и овощи, содержат изотопы калия. Для наглядности дозу облучения, полученную человеком, можно посчитать… в бананах! Конечно, это не строгий научный метод, но он весьма наглядный и понятный. А заодно разрушает стереотипы, что радиация – это нечто зловещее и враждебное.

- Не надо бояться радиоактивности, - призвал Дмитрий Шевченко. – Она есть во всём, что связано с землей и почвой.

Жители Санкт-Петербурга гордятся своей гранитной набережной, которая «фонит». А ведь в Саратове тоже были планы облицевать набережную Космонавтов гранитом.

Дмитрий Шевченко рассказал любопытные факты о радиоации Фото: Екатерина Семенова

- Если людям не вколачивать в головы страх перед радиацией, то отношение в обществе будет нормальным. Радиация – не враг, а помощник, если, конечно, соблюдаются все меры безопасности, – уверен Дмитрий Шевченко.

На Балаковской АЭС, кстати, с этим все очень строго. Главным принципом работы станции (да и всей отрасли ядерной энергетики) является приоритет безопасности даже перед коммерческой составляющей. На нее не жалеют средств и сил. Чернобыльская авария дала жестокий, но важный урок всему человечеству – теперь при проектировании и обслуживании атомных станций учитываются все возможные факторы, от человеческого до технического. И даже такие, которые могут случиться только в теории.

- Такой подход оправдан: мы можем спать спокойно, – считает Дмитрий Шевченко.

Интересное и познавательное общение длилось около часа. Заканчивать разговор не хотелось, вопросы возникали сами собой. А как приятный итог: награждение победителей регионального тура конкурса журналистов «Энергичные люди 2020», в числе которых оказался и корреспондент «Комсомольской правды».

Корреспондент "Комсомольской правды" удостоен награды конкурса "Энергичные люди" Фото: Екатерина Семенова

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