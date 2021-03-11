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Происшествия11 марта 2021 16:01

Мужчина пытался найти работу в Саратове и заблудился на Елшанском кладбище

Его госпитализировали с отморожениями рук и ног
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Пострадавший был госпитализирован в центр комбустиологии

Фото: Саратовская городская служба спасения

В Саратове спасатели помогли мужчине выбраться со старого Елшанского кладбища.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов диспетчеру поступил около восьми утра. Оказалось, что в СНТ «Металлист» у кладбища человек заблудился и зовет на помощь.

Спасатели сразу выехали на помощь. Поиски затруднились тем, что у мужчины были проблемы с сотовым телефоном.

Тем не менее его удалось найти в течение полутора часов. Оказалось, что 58-летний мужчина приехал в Саратов из Дергачевского района, надеясь найти работу. Ночью он заблудился и замерз.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Скорая помощь доставила его в центр комбустиологии с переохлаждением и отморожением рук и ног 1-2 степени.

Мужчина приехал в Саратов на заработки

Фото: Саратовская городская служба спасения

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