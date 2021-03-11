Губернатор призвал главврачей включаться в модернизацию первичного звена с максимальной заинтересованностью

Врачи на коллегии минздрава в Саратове. Фото пресс-службы губернатора

Главврачи саратовских областных больниц, клиник, больниц в райцентрах должны проявить максимум заинтересованности, мотивированности и эффективности, чтобы улучшить состояние первичного звена медпомощи в сфере своих полномочий. К этому их призвал губернатор Радаев выступая на коллегии регионального минздрава 11 марта.

Финансирование программы в основном за счет федерального бюджета только в 2021 году составит почти 2 млрд рублей, всего же на пять лет предусмотрено 10,7 миллиарда.

- За пять лет сохранив в амбулаторном сегменте лучшее: насытить его специалистами, передовой диагностикой, лечением, новым сервисами для пациентов. И здесь не на последнем месте – амбиции руководителей, главных врачей. Сейчас у них есть большие возможность, но для этого нужны мотивация и эффективность. Кто как не главврачи, знающие все проблемы своего объекта, своего коллектива, должны на первых ролях участвовать в реализации программы. Поэтому призываю вас – людей с опытом и заслугами: включайтесь в процесс с максимальной заинтересованностью, - обратился Радаев к главврачам.

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