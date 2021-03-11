Житель Энгельса в Астраханской области наловил 118 кг рыбы

Покровчанин наловил сомов и сазанов на 75 тыс. рублей. Фото УМВД России по Астраханской области

В Астраханской области полицейские поймали 29-летнего жителя Энгельса Саратовской области по подозрению в браконьерстве.

- Мужчина на ерике Сносной с подводным оружием выловил 41 особь сома и сазана общим весом 118 кг. В качестве места для рыбалки иногородний турист выбрал запретное предустьевое пространство Волго-Каспийского бассейна, являющееся путем миграции к местам нереста полупроходных и речных видов рыб. Там ловить запрещено, — сообщили в УМВД по Астраханской области.

Покровчанин своими действиями нанес ущерб на сумму более 75 тыс. рублей. У него изъяли ружье, рыб, кидрокостюм, маску с трубкой, ласты и лодку с руль-мотором.

Фото УМВД России по Астраханской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.