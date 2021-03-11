Филиал компании «Управление отходами» приглашает студентов на практику

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У студентов вузов Саратовской области появилась возможность пройти практику на одном из самых высокотехнологичных инфраструктурных объектов отрасли обращения с ТКО – Энгельсском мусоросортировочном комплексе.

С начала февраля подготовку в сфере экологически безопасного обращения с ТКО получают студенты Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина. В мае – июне запланирована практика еще нескольких групп студентов.

В ходе практики под руководством наставников из числа сотрудников предприятия студенты получат всю необходимую информацию о системе обращения с отходами на территории региона, специфике работы отраслевых инфраструктурных объектов в Саратовской области.

- Мы придаем особое значение работе с образовательными учреждениями и взаимодействию в сфере практико-ориентированной подготовки студентов. С ведущими вузами региона подписаны договоры о сотрудничестве, в рамках которых студенты проходят у нас производственную и преддипломную практику. Мы считаем, что знакомство студентов с производственным процессом — это эффективный инструмент привлечения в отрасль молодых и перспективных специалистов, — рассказал руководитель саратовского филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

В этом году саратовский филиал компании готов принять на практику студентов следующих специальностей: менеджмент, юриспруденция, экология, экономическая безопасность.

Подробности о прохождении практики можно узнать по телефону 8 (8452) 25-64-90 (доб. 7720).

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