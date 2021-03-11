Губернатор Радаев предложил медикам обсудить установку памятника в их честь

Валерий Радаев

Выступая на коллегии регионального министерства здравоохранения 11 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал медиков героями и предложил им подумать над установкой памятника в их честь.

- Социальный статус профессии взлетел, хотя работники здравоохранения всегда пользовались особым уважением. Но 2020 год — беспрецедентный. Словосочетание «красная зона» теперь ассоциируется с подвигом и самоотдачей врачей, медсестер, спасающих людей в ковидных госпиталях. В очередной раз говорю вам спасибо. Вы настоящие герои, — сказал Радаев.

Он привел в пример Москву и Санкт-Петербург, где медикам, боровшимся с коронавирусом, устанавливают памятники.

- Пользуясь случаем, хотел бы узнать ваше мнение. Возможно, и нам стоит обсудить создание подобного монумента. Рассмотреть эту идею вместе с общественностью, — предложил Радаев.

Напомним, скульптор Владимир Пальмин завершил работу над памятником военной медсестре. Скульптура будет установлена в Саратове, возле областного медицинского колледжа весной 2021 года. Инициатором создания выступил Вячеслав Володин.

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