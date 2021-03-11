В Саратовской области по-новому рассчитают прожиточный минимум

В Саратовской области примут новую методику расчета прожиточного минимума. Об этом на заседании комитет по социальной политики рассказала замминистра соцразвития региона Наталья Михайлова.

Она отметила, что с 2021 года в России на федеральном уровне принята новая формула расчета прожиточного минимума. Ранее величина считалась ежеквартально на основе средней зарплаты за прошедшие три месяца. Перевод будет осуществляться в стране с 2021 по 2025 год.

На текущий переходный год предусмотрено, что регионы пользуются своими прошлогодними цифрами максимального размера. В 2020 году самый высокий прожиточный минимум был во втором квартале, эти цифры взяты на 2021 год.

Напомним, сейчас в Саратовской области прожиточный минимум на душу населения составляет 9,844 тысячи рублей, для работающих людей он составляет 10,615 тысячи рублей, для пенсионеров - 8,566 тысячи рублей и 10,191 тысячи рублей для детей.

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