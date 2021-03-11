В Саратовской области работница почты присвоила себе больше 250 тысяч рублей

В Ершовском районе за присвоение осудили 48-летнюю местную жительницу.

- Она, будучи оператором первого класса одного из передвижных отделений почтовой связи, с октября 2019 года по 13 апреля 2020 брала у граждан деньги за оплату коммунальных услуг, подписки, наложенных платежей. Но в кассу средства не вносила, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленница каждый день отправляла в ОСП Ершовский почтамт отчеты. Таким образом, она успела присвоить 266 тыс. рублей.

Ее приговорили к полутора годам условно с аналогичным испытательным сроком. Также она должна АО «Почта России» сумму причиненного ущерба.

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