В Саратовской области с начала года в ДТП погибли 29 человек

С начала 2021 года на дорогах Саратовской области в ДТП погибли 29 человек.

- Большинство случаев произошло на участках федеральных трасс, — сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.

Сегодня, 11 марта, он подписал план мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП на территории региона на 2021 год. Документ разработало министерство транспорта и дорожного хозяйства.

- Профильным ведомствам предстоит в первую очередь проанализировать все аварийные случаи на дорогах с 2017 года, чтобы определить места их концентрации. Отдельное внимание будет уделено участкам с неудовлетворительными условиями. К реализации плана мероприятий необходимо приступить незамедлительно, — написал Бусаргин в своем Инстаграм.

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