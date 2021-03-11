В Саратовской области с начала года в ДТП погибли 29 человек

С начала 2021 года на дорогах Саратовской области в ДТП погибли 29 человек.
- Большинство случаев произошло на участках федеральных трасс, — сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.
Сегодня, 11 марта, он подписал план мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП на территории региона на 2021 год. Документ разработало министерство транспорта и дорожного хозяйства.
- Профильным ведомствам предстоит в первую очередь проанализировать все аварийные случаи на дорогах с 2017 года, чтобы определить места их концентрации. Отдельное внимание будет уделено участкам с неудовлетворительными условиями. К реализации плана мероприятий необходимо приступить незамедлительно, — написал Бусаргин в своем Инстаграм.
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