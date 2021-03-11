В Саратовской области число вакансий за февраль выросло на 32%

Эксперты одного из сайтов по поиску работы в Саратовской области пришли к выводу, что в феврале 2021 года число вакансий выросло на 32%.

Больше всего искали продавцов, программистов, производственников и рабочих.

Конкуренция среди соискателей в регионе в феврале составила 3,8 резюме на вакансию, что в 1,3 раза меньше, чем год назад (5,1).

Это чуть ниже нормы, умеренным показателем считается от пяти до шести резюме на вакансию.

Профицит кадров наблюдается в добывающей сфере (7,5 резюме на вакансию) и высшем менеджменте (8,1).

Мало кадров в сфере медицины и фармацевтики (1,6) и среди программистов (1,2). А также среди рабочего персонала и строителей, на одну вакансию приходится менее двух резюме.

Напомним, министр промышленности и экономики Саратовской области Андрей Архипов на вчерашней пресс-конференции в «КП-Саратов» заявил, что средняя зарплата в регионе должна вырасти до 42,5 тысячи рублей.

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