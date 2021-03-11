В Саратове росгвардейцы задержали находящихся в розыске мужчину и женщину

Утром 10 марта сотрудники Росгвардии задержали у дома на Рабочей улице 34-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, его подозревают в кражах правоохранители из Нижнего Новгорода.
Также у дома на Ново-Астраханском шоссе поймали 27-летнюю местную жительницу, которая была в федеральном розыске.
Обоих передали сотрудникам полиции.
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