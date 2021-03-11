В перинатальном центре в Саратове нашли некачественное лекарство

В Клиническом перинатальном центре Саратовской области нашли некачественную партию «Цефазолина».

Как говорится в письме врио руководителя регионального Росздравнадзора Людмилы Объедковой, порошок для приготовления раствора изъяли из обращения из-за того, что качество партии лекарства серии 90219 не соответствует требованиям по показателям качества «Маркировка». Производитель — АО «Фармасинтез».

Выяснилось, что о несоответствии узнали 28 января, когда отобрали в перинатальном центре образцы препарата.

Некачественный «Цефазолин» должны поместить в отдельное помещение и изолировать.

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