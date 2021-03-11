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Сегодня:
Общество11 марта 2021 13:39

В Саратове 15 рабочих возвращают тепло в дома 4 200 горожан после коммунальной аварии

Батареи похолодели сегодня утром
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 марта, жители центра Саратова остались без отопления из-за коммунальной аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», сейчас проблему устраняют 15 человек и шесть единиц техники.

Они демонтировали поврежденный участок трубы и устанавливают новый.

В зону отключения попали 24 дома, где проживают 4,2 тыс. человек, а также два объекта соцсферы.

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